Invasão ao CNJ: Moraes vota por condenação de Zambelli e Delgatti e propõe cassação de mandato

DELGATTI e Zambelli, em foto postada pela deputada em 2022 / Crédito: Reprodução/Twitter

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira, 9, pela condenação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker Walter Delgatti por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Moraes sugeriu pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de multa para a parlamentar, e propôs ainda a perda de seu mandato, a ser decidida pela Câmara dos Deputados após o trânsito em julgado, caso a decisão do STF seja confirmada. Para Walter Delgatti, Moraes fixou a pena em 8 anos e 3 meses de prisão, também em regime inicialmente fechado, além de multa.