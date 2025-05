Após criticar fusão do PSDB, governador do RS se filia ao PSD, com projeto para 2026

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai deixar o PSDB após 24 anos para se filiar ao PSD, partido comandado por Gilberto Kassab. Sua intenção é disputar a Presidência da República em 2026. O ato de filiação está marcado para nesta sexta-feira, 9, no gabinete da direção nacional do partido, em São Paulo.

"Eduardo Leite possui enorme experiência na vida pública, mesmo ainda muito jovem. É um extraordinário gestor, com enorme espírito público. Será uma grande liderança a se somar ao PSD, partido que quer oferecer os melhores quadros e as melhores políticas públicas aos brasileiros. Chega ao partido como um pré-candidato à Presidência da República, por todas as suas qualidades e experiência", afirmou Kassab. Segundo o dirigente partidário, Leite será o presidente do PSD no Rio Grande do Sul.