Novo ministro das Comunicações, diz, em posse, que dará prosseguimento às políticas do setor

O novo ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, disse que fará uma gestão de continuidade das políticas antes lideradas por Juscelino Filho. Em cerimônia de transmissão de cargo, exaltou a condução de seu antecessor. "Será um grande desafio suceder o ministro", disse no discurso em que também elogiou e agradeceu o União Brasil, partido de Juscelino responsável pela indicação de Frederico. No palco com outros ministros, inclusive do alto escalão, como a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o novo ministro das Comunicações disse que precisa de apoio "para fazer entregas em linha com o anseio da população". Para Frederico Siqueira, a agenda da pasta "pode contribuir muito mais para o governo e com o presidente Lula".

Da agenda de projetos, disse que seguirá estimulando a expansão da rede de internet 5G e iniciar concretamente a implantação da TV 3.0. "Minha trajetória foi pautada com muita dedicação e foco nos resultados, conquistando aqueles que acreditaram nos nossos sonhos e ambições. Irei trabalhar no Ministério da mesma forma, com muita dedicação, fazendo uma gestão humanizada." O novo ministro disse que considera a internet uma "condição de infraestrutura básica de desenvolvimento do País" para o acesso à educação, à saúde, ao trabalho e para o pleno exercício da cidadania. "Por isso, o Ministério das Comunicações precisa estar sempre em sintonia com as políticas públicas que priorizam os mais vulneráveis. Entendemos que investimentos em tecnologia melhoram a gestão pública, os indicadores sociais e a qualidade de vida das pessoas", afirmou. Em coletiva de imprensa, quando perguntado sobre possíveis alterações na equipe, disse que, a princípio, pretende manter o mesmo time. Sobre a estrutura dos Correios, que está no guarda-chuva de seu ministério, afirmou que ainda não teve tempo de se debruçar sobre o tema. Já sobre seu diálogo com Lula, disse que o presidente pediu foco em dar continuidade às políticas de inclusão digital. Juscelino Filho