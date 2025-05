Fiscal da Fazenda de SP usou esposa como laranja para receber propinas, diz PF

A Polícia Federal suspeita que o auditor fiscal de Rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Ricardo Catunda do Nascimento Guedes usava a própria mulher como laranja para receber propinas em troca do favorecimento de empresários em fiscalizações e processos administrativos.

Procurado pelo Estadão, o advogado Luciano Santoro, que representa o fiscal, informou que o auditor "nega veementemente a violação de sigilo funcional e/ou a prática de qualquer ato de corrupção".