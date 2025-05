Ato de Bolsonaro por anistia reúne 4 mil pessoas em Brasília, diz Monitor da USP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu cerca de 4 mil pessoas em Brasília nesta quarta-feira, 7, em um protesto pela defesa da anistia política aos envolvidos na trama golpista que culminou nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de Janeiro. A estimativa é do Monitor do Debate Público do Meio Digital, formado por pesquisadores do CEBRAP e da USP, com apoio da ONG More in Common. A contagem foi feita no momento de pico da concentração, próximo à Catedral Metropolitana, às 16h30, a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.

A chamada "Caminhada pela Anistia Humanitária" foi o primeiro ato promovido pelo ex-presidente na capital federal desde os ataques de 8 de Janeiro. Essa caminhada soma-se a outras manifestações liderados por Bolsonaro este ano, como em Copacabana (Rio) e Avenida Paulista (São Paulo). Porém, o protesto desta quarta foi o menor em público até o momento. Veja a evolução do público nos atos bolsonaristas, segundo estimativas do Monitor do Debate Público do Meio Digital: Fevereiro de 2024, em São Paulo - 185 mil Setembro de 2024, em São Paulo - 45 mil

Março de 2025 - no Rio de Janeiro - 18,3 mil Abril de 2025, em São Paulo - 44,9 mil Maio de 2025, em Brasília - 4 mil

Um dos organizadores da caminhada, o pastor Silas Malafaia disse antes da manifestação que a caminhada teria uma proposta distinta de protestos como o de Copacabana. "Uma manifestação é diferente: para reunir multidões de 50, 100, 200 mil pessoas, tem que ser sábado ou domingo", afirmou. "Amanhã (hoje) é dia útil, dia normal de trabalho, então é outra coisa. Por isso estamos fazendo uma caminhada, com um trio elétrico à frente puxando, vários parlamentares, todos discursando. O objetivo é claro: pressionar deputados e senadores para aprovar uma anistia humanitária, cuja urgência já foi aprovada pela maioria na Câmara", disse. Em reunião com o Governo do Distrito Federal, a organização do ato bolsonarista informou uma previsão de 2,5 mil a 5 mil participantes para o evento.