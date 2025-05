Ato de Bolsonaro em Brasília tem camiseta de 'faz o Elon'

A concentração da manifestação foi marcada na Torre de TV em Brasília. No local, um vendedor oferecia a R$ 60 uma camiseta verde com os dizeres "Faz o elon Musk". Aliados de Bolsonaro costumam usar o slogan "Faz o L" para ironizar os apoiadores da gestão petista.

O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe para capital federal uma nova moda. A de camisetas com imagem do bilionário Elon Musk ironizando o jargão dos petistas que apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ato desta quarta será a primeira vez em que manifestantes bolsonaristas se reúnem em Brasília desde os atos de 8 de Janeiro. A manifestação busca pressionar o Congresso Nacional a votar o projeto de anistia aos condenados pela depredação, que contém brechas que podem beneficiar Bolsonaro.

A convocação de Bolsonaro ocorreu no mesmo dia em que foi noticiado que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, preparou um projeto de lei alternativo para reduzir a pena dos envolvidos no 8 de Janeiro. O texto de Alcolumbre, porém, aumenta a punição para os mentores da trama golpista.

O ato começa às 16 horas, na Torre de TV de Brasília. Os participantes vão marchar até a Avenida José Sarney, a penúltima avenida antes do Congresso Nacional. As autoridades, por sua vez, estarão em um trio elétrico.

Na Avenida José Sarney, que fica entre o Ministério da Justiça e o Palácio do Itamaraty, serão colocados gradis para impedir que os bolsonaristas avancem até os prédios dos Três Poderes. A distância percorrida pelos bolsonaristas no centro de Brasília será de aproximadamente três quilômetros.