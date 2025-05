Presidente do INSS confirma ressarcimento de aposentados e pensionistas afetados por fraudes

Gilberto Waller disse que os pagamentos vão ocorrer de forma mensal na mesma conta do benefício, alertou contra golpes e descartou pagamento via Pix

A informação foi dada pelo novo presidente do órgão, Gilberto Waller Júnior, nesta terça-feira, 6. Em declaração dada à rádio CBN, Gilberto descartou a possibilidade de ressarcimento via Pix.

O novo chefe do INSS acrescentou que os aposentados vão receber a devolução diretamente na conta de saque do benefício, em folha suplementar, que funciona como uma folha de pagamento adicionais para cobrir pagamentos não inclusos na folha principal.

“Será feito via benefício, via conta do benefício. Nada de Pix, nada de depósito em conta e nada de sacar em banco" disse Waller.

O executivo disse ainda que o plano de ressarcimento completo está em fase final e deve ser entregue até a próxima semana. De acordo com ele, o Presidente Lula pediu agilidade no pagamento dos valores, mas lembrou que o início do pagamento ainda não começou.

Entenda o caso

A fraude, investigada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), envolveu a aplicação de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, por meio de convênios com entidades suspeitas. Estima-se que cerca de 4,1 milhões de beneficiários foram afetados, resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

A operação policial, deflagrada em abril de 2025, resultou no afastamento do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e na prisão de envolvidos no esquema. A investigação revelou que os descontos eram realizados sem o consentimento dos beneficiários, através de entidades que firmavam convênios com o INSS.