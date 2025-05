AO VIVO: Fraudes no INSS: investigação alcança empréstimos consignados; Lula e Janja na Rússia

O caso de suspeita de fraudes no INSS, vinculado ao Ministério da Previdência, gerou o pedido de demissão do presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi, na sexta-feira, 2

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 6, repercute a fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A investigação avança para novas linhas e apura possíveis fraudes nos empréstimos consignados, firmados por meio do INSS, para aposentados e pensionistas.

O caso de suspeita de fraudes no INSS, vinculado ao Ministério da Previdência, gerou o pedido de demissão do presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi, na sexta-feira, 2. Em seu lugar, ficará o secretário-executivo da pasta, o ex-deputado federal Wolney Queiroz (PDT-PE).