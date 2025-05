Lula demite Cida Gonçalves do Ministério das Mulheres; Márcia Lopes assume

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), exonerou nesta segunda-feira, 5, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Para o seu lugar, ele nomeou e deu posse à assistente social e professora Márcia Lopes.

Esta é a segunda mudança ministerial no governo petista em quatro dias. No última sexta-feira, 2, Carlos Lupi (PDT) entregou o comando da pasta da Previdência Social após investigações de escândalo de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).