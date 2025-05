Ex-prefeito de cidade goiana convoca população a não pagar IPTU

Evandro Magal alega abuso no reajuste do imposto e incentiva atraso no pagamento como forma de pressionar a gestão municipal por novos descontos

O ex-prefeito de Caldas Novas (GO), Evandro Magal (PSDB), utilizou as redes sociais para pedir que a população da cidade não pague o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano. A convocação foi feita em vídeo publicado no Instagram no último dia 1º, como forma de protesto contra o reajuste do imposto, classificado por ele como “abusivo” e “criminoso”.

Segundo a Prefeitura, os novos valores do IPTU foram calculados com base na atualização de alíquotas e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), com o objetivo de manter a saúde fiscal do município e garantir a continuidade dos serviços públicos. O aumento não é fixo e varia de acordo com o tipo e o uso do imóvel, além da área construída e da localização.