Ciro rompe silêncio sobre demissão de Lupi e nomeação de substituto: "Indignidade inexplicável"

Nomeação de Wolney Queiroz aprofunda crise no PDT e expõe divisão entre aliados e críticos do governo Lula

Em publicação do partido nas redes sociais, nesta sexta-feira, 2, Ciro classificou a nomeação como “indignidade inexplicável”. “Estou muito envergonhado!”, escreveu ele, em resposta a uma postagem do próprio PDT celebrando a indicação de Wolney.

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) manifestou-se publicamente pela primeira vez após a saída de Carlos Lupi do comando do Ministério da Previdência Social e criticou duramente a decisão do governo Lula (PT) de indicar o deputado Wolney Queiroz (PDT-PE) como sucessor.

Clima pesado

A declaração evidencia o clima de divisão interna no PDT e reforça o tom de confronto de Ciro com o Palácio do Planalto. A crise no partido ganhou força após a exoneração de Lupi, que presidia a legenda e chefiava o Ministério da Previdência. O afastamento ocorreu após uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) revelar um esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tornando sua permanência insustentável.

Internamente, o PDT se divide sobre os rumos a tomar após o episódio. Enquanto uma ala defende o rompimento definitivo com o governo federal, outra, de perfil mais pragmático, defende a permanência na base de apoio ao presidente Lula. A nomeação de Wolney Queiroz, considerado próximo ao Planalto, tende a fortalecer o segundo grupo — mas aumenta o desgaste com figuras históricas do partido, como Ciro Gomes.

Inocência

Mesmo deixando o cargo, Carlos Lupi negou qualquer envolvimento com as irregularidades. Em comunicado publicado nas redes sociais, afirmou que “em nenhum momento” foi citado nas investigações e disse esperar que os responsáveis sejam identificados e punidos. “Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso, que apuram possíveis irregularidades no INSS”, afirmou.