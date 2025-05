Parlamentares da oposição cobram afastamento de Lupi; veja reações

Lula é pressionado a afastar Carlos Lupi do Ministério da Previdência / Crédito: AURÉLIO ALVES

Após a operação “Sem Desconto”, que apurou irregularidades em descontos realizados em associações conveniadas com o INSS em abril, parlamentares se posicionaram sobre a demissão do ministro Carlos Lupi. Opositores do governo Lula argumentam falta de posicionamento do governo. O possível afastamento do ministro da Previdência Social aumenta a pressão política do Partido Democrático Trabalhista (PDT) sobre sua relação com o atual governo petista. A remoção de Lupi do cargo representaria o rompimento de ligações com o governo Lula.

O ministro teria recusado a inclusão de pautas relacionadas à quantidade de entidades que possuem Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

Segundo investigações articuladas pela operação, os grupos teriam desviado mais de R$ 6 bilhões nos últimos anos. As fraudes só foram discutidas em reuniões do Conselho em abril de 2024, após meses de alerta. O presidente Lula e o ministro Carlos Lupi devem se reunir nesta sexta-feira, 2, para decidir a situação do PDT em relação ao cargo atual no Ministério da Previdência Social. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) comentou na plataforma social X (antigo Twitter) que o governo Lula inventou “cortinas de fumaça” com comentários sobre a escala 6x1 e viagens à China e Rússia para “esfriar” a situação da Previdência. E questiona: “Safadeza seletiva? Por que Lula não demitiu Lupi após fraude bilionária no INSS?”.

Na mesma plataforma, o deputado federal Carlos Jordy, filiado ao Partido Liberal do Rio de Janeiro, questionou: “Será que ele tem algo a revelar sobre o esquema que pode prejudicar o descondenado?”. E diz que Lupi “sempre soube” dos desvios de dinheiro dos idosos do INSS. Flávio Bolsonaro, senador e filho do ex-presidente do Brasil, também se posicionou nas redes sobre o assunto e concluiu: “Essa fala do ministro é uma confissão de crime em rede nacional”. Acrescentou ainda que os aposentados não podem ser prejudicados após uma vida de trabalho por “espertalhões da esquerda”. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) também comentou que “o caso é absurdo” e afirmou: “Mesmo assim, o governo se preocupa mais com apoio político do PDT do que com os idosos enganados”.