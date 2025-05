O POVO News: Fraude no INSS: maioria quer demissão de Lupi e CPI avança; Collor em prisão domiciliar

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do O POVO News desta sexta-feira, 2, repercute a pesquisa AtlasIntel divulgada na quinta-feira, 30, que aponta que 85,3% dos brasileiros defendem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deveria demitir o ministro Carlos Lupi do comando do Ministério da Previdência Social.

A demissão deveria ocorrer devido às fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a pressão pela demissão do ministro Carlos Lupi (PDT). O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), disse nessa quinta-feira, 1º, que a permanência do ministro da Previdência Social no cargo passa por uma avaliação das condições políticas do governo.