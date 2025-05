Governo Lula: Carlos Lupi pede demissão do Ministério da Previdência Social

Nas redes sociais, o agora ex-ministro agradeceu a Lula "confiança e pela oportunidade". "Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso, que apuram possíveis irregularidades no INSS".

Carlos Lupi (PDT) pediu demissão do Ministério da Previdência Social após escândalo relativo a descontos indevidos no INSS. Em nota divulgada nesta sexta-feira, 2, foi confirmado que o presidente Lula recebeu o pedido de demissão e informou que o ex-deputado federal Wolney Queiroz, atual secretário executivo da Previdência, foi convidado para assumir o cargo.

Lupi destacou que as apurações foram "apoiadas, desde o início", por todas as áreas da Previdência, por ele e pelos órgãos de controle do governo Lula. "Espero que as investigações sigam seu curso natural, identifiquem os responsáveis e punam, com rigor, aqueles que usaram suas funções para prejudicar o povo trabalhador".

O ex-ministro pontuou que continuará acompanhando de perto e colaborando com o governo "para que, ao final, todo e qualquer recurso que tenha sido desviado do caminho de nossos beneficiários seja devolvido integralmente".