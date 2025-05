Fraude no INSS: quem são os envolvidos no esquema de descontos ilegais nas aposentadorias

INSS é alvo de apuração de autoridades sobre esquema de descontos ilegais de entidades em pensões e aposentadorias / Crédito: divulgação / Secretaria de Comunicação Social

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) investigam a fraude bilionária de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em meio à crise na instituição, a presidência do INSS foi alterada. Alessandro Stefanutto foi demitido após a “Operação Sem Desconto” e seu cargo foi ocupado pelo procurador federal Gilberto Waller Júnior no último 30 de abril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os nomes que apontados pela PF Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS Afastado do cargo após ordem da Justiça Federal, após a PF apontar participação direta do ex-gestor no esquema de fraudes. Indícios indicam que ele teria permitido a manutenção do esquema irregular no órgão. Virgílio Antônio Filho, ex-procurador do INSS Acusado de receber propina. Pessoas relacionadas a ele teriam recebido R$ 11.997.602,70 de empresas intermediárias relacionadas às entidades associativas. Sua família teria utilizado os repasses para compras de imóveis. Alexandre Guimarães, ex-diretor do INSS No esquema, ele teria recebido R$ 313.205,29 do “Careca do INSS”. O ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação recebeu R$ 313 mil, diretamente e por sua pessoa jurídica, de Antônio Carlos Camilo Antunes. André Fidelis, ex-diretor do INSS Ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS teria sido beneficiado por repasses intermediados pelas empresas de seu filho, Eric Douglas Martins Fidelis. Segundo a PF, o montante soma R$ 5,2 milhões.

Aristides Veras dos Santos, presidente da Contag Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), ele é apontado como responsável por solicitar o desbloqueio dos benefícios para os pagamentos dos descontos. Alberto Ercílio Broch, vice-presidente da Contag Acusado de lavagem de dinheiro pela PF, que busca identificar a origem de transações financeiras entre ele e a empresa Max Cambio e Turismo. A entidade também apura a compra de um apartamento em 2023, avaliado em R$ 1,63 milhão. Edjane Rodrigues Silva, funcionária da Contag É apontada como a responsável por assinar um ofício solicitando que mais de 34 mil benefícios fossem descontados de aposentadorias. Ela ocupava o cargo de secretária de Políticas Sociais da Contag.

Thaisa Daiane Silva, secretária geral da Contag Compras de imóveis de Thaisa são alvos de questionamentos. Ela teria comprado uma casa no valor de R$ 599.600, em 2022, após o início dos descontos. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o "careca do INSS" O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes foi apontado pela Polícia Federal (PF) como uma das principais figuras nas fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Conhecido como “Careca do INSS”, ele fez repasses milionários a servidores relacionados com as irregularidades. Ainda segundo as investigações, ele teria recebido R$ 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema e transferiu R$ 9,3 milhões para servidores do INSS entre 2023 e 2024. Ele seria o facilitador das operações criminosas.

Em relatório da PF, o lobista aparece como sócio de pelo menos 21 associações, sendo 19 delas criadas a partir de 2022. Dessas, pelo menos quatro estão envolvidas e foram empregadas no esquema do INSS de desconto indevidos para os aposentados. Cecilia Rodrigues Mota, advogada e presidente da Aapen e AAPB Conforme a PF, o escritório da advogada Cecília Rodrigues Mota, localizado na capital cearense, repassou para beneficiários do esquema de fraudes cerca de R$ 14.081.937,35 de associações e de empresas relacionadas a ela. A advogada é ex-presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN) e da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB). Ela está ligada a duas associações fantasmas com endereço em Fortaleza.