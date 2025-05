Entenda por que o ex-presidente Collor foi autorizado a cumprir prisão domiciliar

Fernando Collor de Mello está com 75 anos / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 1º, que o ex-presidente Fernando Collor cumpra prisão domiciliar em Maceió (AL), com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão atende a um pedido da defesa, que alegou problemas de saúde e a idade avançada de Collor, de 75 anos. Segundo os advogados, o ex-presidente possui um quadro clínico considerado delicado, com diagnóstico de Doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno bipolar, o que o tornaria inapto para enfrentar um longo período em regime fechado.

Na última segunda-feira, 28, Moraes havia solicitado a apresentação de laudos médicos que comprovassem as enfermidades mencionadas. No dia seguinte, determinou que fossem entregues exames realizados entre 2019 e 2022, que indicassem diagnóstico ou tratamento para Parkinson, além de exames de imagem. A defesa cumpriu as exigências, e na quarta-feira, 30, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favorável à concessão da prisão domiciliar. No parecer, a PGR destacou a idade do ex-presidente e a gravidade das condições de saúde apresentadas. "A manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada, que poderá ser vulnerado caso mantido afastado de seu lar e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado", escreveu o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao STF. Na decisão que autorizou a prisão domiciliar, Moraes impôs uma série de medidas cautelares, entre elas o uso imediato de tornozeleira eletrônica. O descumprimento das medidas poderá levar Collor de volta ao regime fechado.