Collor cumpre prisão domiciliar em cobertura avaliada em R$ 9 milhões em Maceió

O ex-presidente Fernando Collor passou a cumprir pena nesta quinta-feira, dia 1.º, no seu apartamento na cobertura de um prédio com vista para a praia de Ponta Verde, uma das áreas mais nobres de Maceió (AL). O imóvel é avaliado em R$ 9 milhões.

Preso no último dia 24 de abril, Collor foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a trocar a cela no presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira por prisão domiciliar.