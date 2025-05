Saiba quem são os parlamentares cearenses que assinaram a CPI do INSS

Os parlamentares da oposição reuniram 185 assinaturas, nesta terça-feira, 29, para protocolar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar fraudes em relação à pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre as assinaturas estão as de quatro deputados cearenses.

Cento e setenta e um é o número mínimo de assinaturas para poder protocolar o requerimento de instalação da CPI voltada apurar o esquema fraudulento de deduções indevidas em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A oposição no Congresso Nacional ainda planeja um "plano B" e orquestra, além de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados, uma CPI Mista, que reúne as duas Casas Legislativas, para contornar a fila de requerimentos do tipo.

O deputado Dr. Jaziel afirmou que assinou o requerimento "diante dessa afronta aos nossos idosos". "Enquanto milhões de aposentados brasileiros sofrem com descontos indevidos em seus benefícios, um dos sindicatos envolvidos nesse esquema bilionário tem como vice-presidente o próprio irmão do presidente Lula, Frei Chico. Diante dessa afronta aos nossos idosos, assinei a CPI do Roubo dos Aposentados", escreveu Jaziel em publicação nas redes sociais.

A "CPI das Fraudes do INSS", de autoria de Coronel Chrisóstomo (PL-RO) foi uma reação após a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagrarem uma operação que identificou um esquema de cobranças irregulares que soma R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, segundo a PF.