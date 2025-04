O POVO News: CCJ rejeita recurso de Glauber; Lupi na Câmara; Justiça condena Nikolas por transfobia

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do O POVO News desta quarta-feira, 30, repercute a rejeição de recurso da defesa do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara por 44 votos a 22, contra a decisão que recomenda a perda do mandato e a inelegibilidade do parlamentar pro oito anos.

Com exceção de Psol, PT, PDT, PSB e PSD, e respectivas federações, parlamentares de outros partidos acompanharam o relator e votaram contra o recurso, na sessão que durou quase sete horas nessa terça-feira, 29.