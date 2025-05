Juazeiro: Servidores podem sofrer descontos salariais após Justiça invalidar o reajuste de 2023

Prefeito Glêdson Bezerra afirma que servidores municipais podem ter descontos em razão de decisão do TJCE contra lei aprovada pela Câmara. Vereador e sindicato criticam prefeito

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), afirmou nas redes sociais que servidores municipais poderão ter descontos salariais em razão da decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que considerou inconstitucional um reajuste de 5,79% concedido em 2023.

Segundo o prefeito, a medida deve atingir principalmente servidores que recebem um salário mínimo. O projeto de reajuste foi enviado pelo Executivo à Câmara com base nos vencimentos de 2022. No entanto, o prefeito alega que o Legislativo alterou o texto, aplicando o percentual sobre os salários de 2023, o que teria gerado um "reajuste em cima de um reajuste", prática considerada vedada pela legislação.