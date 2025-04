Evandro esteve em Brasília para reuniões com ministros de Lula e conversa com Hugo Motta

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. / Crédito: FERNANDA BARROS

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) esteve em Brasília durante a terça-feira, 29, para agenda de reuniões no Distrito Federal. A visita à capital brasileira teve como foco tratar de temas do interesse do município de Fortaleza e estreitar parceiras com a administração federal, segundo Evandro. O petista se reuniu com o ministro das Cidades, Jader Filho. Em publicação nas redes sociais, o prefeito afirmou ter dialogado com o Governo Federal para ampliar ações de habitação em Fortaleza, com foco nas famílias em situação de vulnerabilidade. “Atualmente, nossa meta é entregar 3.500 moradias até 2026. Com o apoio do presidente Lula, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, este número pode superar 5 mil residências para nossa população”, apontou.

Ao O POVO, o gestor elogiou Jader e expressou otimismo sobre investimentos para a capital cearense. "Já tive vários contatos com o ministro Jader, ele é um grande amigo, uma pessoa extremamente atenciosa, e no futuro próximo a gente deve ter boas notícias no que diz respeito a moradias para Fortaleza". Os secretários de Fortaleza, Júnior Castro (Governo), e Jonas Dezidoro (Desenvolvimento Habitacional) também participaram da reunião.

Outra agenda do prefeito foi com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e teve como foco as contratações de operações de crédito para obras e o equilíbrio fiscal do Município. Os secretários Júnior Castro; Márcio Cardeal (Finanças); o coordenador das Regionais, Osmar Baquit, e o líder do Governo na Câmara, deputado federal José Guimarães, também participaram da reunião com Haddad.

Na agenda de Evandro também havia previsão de uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), mas até a publicação da reportagem não houve confirmação de se ela ocorreu. A tratativa seria para debater sobre "recursos para a cidade" de Fortaleza.