Senadora Mara Gabrilli enaltece importância do 'Estadão' para a democracia brasileira

Na sessão solene do Congresso Nacional em homenagem ao aniversário de 150 anos do Estadão, a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) enalteceu a importância do jornal para a democracia brasileira e o profissionalismo do veículo, em seu discurso no plenário. A parlamentar foi uma das autoras da proposta de realização da cerimônia, junto com o deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (SP).

"Homenageamos não apenas um jornal. Homenageamos um pilar da democracia brasileira. Celebramos 150 anos de resistência, de coragem, de profissionalismo, de compromisso inegociável com a verdade", declarou a senadora.