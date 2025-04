Polícia identifica autor de mensagem falsa que usava nome de Elmano para pedir dinheiro

Um homem suspeito de ter simulado uma mensagem de SMS do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), foi identificado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nesta terça-feira, 29. Ele foi encaminhado a Delegacia Regional de Aracati, onde prestou esclarecimentos a respeito do caso.



De acordo com a investigação, o homem, de 32 anos, afirmou ter enviado a mensagem em tom de brincadeira a um colega de trabalho, que não foi identificado. O colega capturou a tela do aparelho, sem incluir as informações do contato do homem, e reproduziu a mensagem em uma rede social, no intuito de alertar sobre uma tentativa de golpe.