O POVO News: STF decide manter prisão de Collor; Fraude no INSS; Apagão na Europa

A investigação sobre as fraudes no INSS aponta que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) é suspeita de desviar R$ 2 bilhões de aposentados entre janeiro de 2019 e março de 2024

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do O POVO News desta terça-feira, 29, repercute a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nessa segunda-feira, 28, de manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor.

Os ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Dias Toffoli votaram para acompanhar a decisão de Moraes. Já os ministros André Mendonça, Luizs Fux, Nunes Marques e Gilmar Mendes divergiram e votaram para revogar a prisão.