Bolsonaristas criticam possível camisa vermelha da Seleção brasileira de futebol; veja reações

Site especializado em vazar uniformes antes do lançamento oficial afirma que camisa da seleção brasileira de futebol terá versão na cor vermelha / Crédito: Reprodução / Footy Headlines

A possibilidade da Seleção Brasileira adotar uma coloração vermelha em um de seus uniformes na Copa do Mundo de 2026 repercutiu entre bolsonaristas e outros políticos mais à direita, especialmente com a aproximação do período eleitoral, em 2026. Flávio Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticaram a possível nova vestimenta da canarinho. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro utilizou o X (antigo Twitter) para se manifestar: “A camisa da Seleção sempre foi um símbolo da nossa identidade nacional, do nosso orgulho e das nossas raízes. Sempre foi verde e amarela, as cores da nossa pátria”, afirmou.

E continuou: "É uma afronta a tudo o que sempre representou o orgulho do nosso povo! (...) Essa tentativa não passa de mais uma investida para desfigurar aquilo que nos faz brasileiros de verdade. Nossa bandeira não é vermelha, e nunca será! Essa mudança precisa ser repudiada veementemente", disparou. Já o deputado federal Nikolas Ferreira questionou, por meio de publicação, se "o juíz também será nosso?". "A camisa vermelha proporciona essas vantagens…", completou em tom de ironia. A também deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por disseminar fake news e por ataques às urnas eletrônicas, descreveu a nova camisa como "piada". "A Seleção de vermelho? Parece piada... Querem enterrar a seleção de vez! Só faltou mesmo a estrela do PT no peito. Em vez de unir o Brasil, tentam ideologizar até o futebol. Não vão apagar o verde e amarelo do coração do povo brasileiro!", compartilhou Zambelli.

A possibilidade surgiu a partir de informação divulgada pelo site Footy Headlines, tido como uma referência em divulgar camisas de clubes e seleções antes do lançamento oficial. Em tese, a camisa vermelha substituiria a azul, atual uniforme número 2 da seleção brasileira. O estatuto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), aponta que a seleção só pode usar uniformes com as cores existentes na bandeira da entidade, exceto em eventos comemorativos e com aprovação prévia da diretoria. Deputado cearense também critica nova vestimenta O deputado estadual cearense Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL), utilizou seu tempo na tribuna na sessão legislativa desta terça-feira, 29, para criticar o uso de uma possível camisa vermelha pelo esquadrão brasileiro.