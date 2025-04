Assange é exemplo na luta pelos direitos humanos, diz Lula após reunião

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente estava na Itália para participar do funeral do papa Francisco, que faleceu no último dia 21. Lula afirma que conversou sobre o "engajamento do Papa Francisco em favor da causa da liberdade de expressão e de defesa da democracia". O presidente escreveu que o pontífice foi responsável por gerar um "novo ímpeto" na campanha pela libertação do jornalista depois de uma audiência concedida com a esposa e os filhos de Assange, em 2023.

"Fiquei muito feliz em constatar que Assange está bem de saúde e está reconstruindo a sua vida familiar e profissional", finalizou Lula.

Wikileaks

Assange é o fundador do Wikileaks, que, desde 2006, atua como uma organização contrária ao sigilo com o objetivo declarado de criar uma plataforma que iria permitir a publicação segura na internet de documentos vazados. Em 2010, o grupo recebeu atenção internacional pelos vazamentos sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão. O australiano esteve preso em Londres entre 2019 e 2024 e se declarou culpado como parte de um acordo para não ser extraditado para os Estado Unidos.