O POVO News: Apagão na Europa, STF tem maioria para manter Collor preso; Lula e Lupi

A programação repercute um apagão que ocorreu em diversas regiões da Europa, as denúncias de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o julgamento de Collor

A falta de energia tem afetado vários setores nas regiões mencionadas. A Redes Energéticas Nacionais (REN), operadora elétrica de Portugal, afirma que a queda no fornecimento de energia do país ocorreu por contade uma falha na rede espanhola, ligada a um fenômeno atmosférico raro conhecido como “vibração atmosférica induzida”.

Com apresentação de Rachel Gomes , o programa O POVO News 2ª edição realiza nesta segunda-feira, 28, sua sua 570ª edição no Youtube, O POVO+, Facebook, Instagram e Tik Tok. A programação repercute um apagão que ocorreu na manhã desta segunda-feira, 28, em diversas regiões da Europa, incluindo países como Portugal, Espanha, Itália e França.

O programa também aborda a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que retomou o julgamento sobre a manutenção da ordem de prisão do ex-presidente Fernando Collor. De acordo com o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, já há maioria a favor da manutenção da ordem de prisão imediata. Moraes foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli.

O POVO News também repercute as denúncias de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo informações da CNN, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sabia desde a última quarta-feira, 23, que o ministro da Previdência Social, Carlos Luppi (PDT), havia sido alertado sobre as irregularidades, mas que pouco ou nada havia sido feito de concreto para coibir as práticas fraudulentas no INSS.