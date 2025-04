Na Agrishow, Zema promete encerrar mandato com geração de 1 milhão de empregos formais em MG

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou neste domingo, 27, que deve encerrar sua gestão com a marca de 1 milhão de empregos formais gerados no Estado. A declaração foi dada durante a cerimônia de abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto, marcada pela presença de representantes da oposição ao governo Lula, alguns especulados como potenciais candidatos à Presidência em 2026.

"Muito provavelmente ainda este ano, farei a entrega que mais me dá orgulho: um milhão de empregos formais durante meu governo", declarou durante evento em Ribeirão Preto (SP). "Um milhão de empregos faz diferença no País. Imaginem em um Estado que estava à beira do abismo", acrescentou Zema, que está em seu segundo mandato.