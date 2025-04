Julgamento da prisão de Collor volta a plenário virtual após Gilmar cancelar pedido de destaque

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, cancelou seu pedido de destaque para o julgamento da manutenção da prisão do ex-presidente Fernando Collor. Com o recuo do decano, o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, pautou a retomada do julgamento no plenário virtual. O caso será analisado na segunda-feira, 28.

Já há maioria para que os ministros referendem a decisão de Alexandre de Moraes para o início do cumprimento da pena de oito anos e dez meses de reclusão.