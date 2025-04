Bolsonaro segue sem movimentos intestinais há duas semanas e permanece na UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua sem movimentos intestinais e sem poder se alimentar pela via oral ou por sonda, e continua o tratamento para as alterações no fígado que surgiram em exames realizados durante a semana, informa o boletim médico deste sábado, 26. O registro do hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado, acrescenta que ele deve permanecer sob acompanhamento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por tempo indeterminado.

Por enquanto, Bolsonaro segue se alimentando exclusivamente por injeção na veia e há restrição para receber visitas.