Supersalários: 12 organizações pedem veto presidencial a PL que reduz transparência

Doze organizações da sociedade civil protocolaram nesta semana um ofício à Presidência da República defendendo o veto a dispositivos do PL 4.015/2023, que ameaçariam a transparência sobre a remuneração de membros do Judiciário e do Ministério Público.

O PL foi aprovado pelo Congresso e encaminhado à sanção presidencial no último dia 15. Embora a proposta verse sobre a proteção de agentes públicos vinculados ao sistema de justiça, dois artigos constituem um "jabuti" legislativo, segundo as instituições.