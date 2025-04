Parlamentares pedem suspensão de exploração de petróleo na Foz do Amazonas; cearenses assinam

Segundo o documento, técnicos do Ibama já emitiram parecer negativo sobre o projeto no Bloco 59, reforçando a importância ecológica da região, considerada vital para os fluxos do rio Amazonas e do bioma amazônico. Os signatários defendem que o Brasil, por abrigar mais de 60% da Amazônia, tem responsabilidade global na preservação do bioma e na proteção das comunidades tradicionais que dele dependem.

Parlamentares de diversas regiões do Brasil assinaram um manifesto direcionado ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitando a suspensão dos planos de exploração de petróleo na Bacia da Foz do Rio Amazonas . O grupo destaca preocupações ambientais e a incompatibilidade da iniciativa com os compromissos do país diante da crise climática.

Dois parlamentares cearenses assinaram o documento. "Estamos em crise climática e não cabe, neste momento, a exploração de petróleo na foz da Amazônia. É inaceitável que um governo que se elegeu com um discurso ambientalista pratique esse tipo de exploração irresponsável. Pedimos ao presidente Lula que tenha compromisso com seus eleitores e com a justiça climática, precisamos projetar o Brasil como um país líder no combate da crise climática", afirmou ao O POVO a vereadora de Fortaleza Adriana Gerônimo (Psol).

Os parlamentares também propõem a construção de um plano ambicioso de transição energética, com foco na redução das pressões extrativistas e na consolidação do país como liderança ambiental global.

1. Ivan Valente, Deputado Federal

2. Talíria Petrone, Deputada Federal

3. Célia Xakriabá, Deputada Federal

4. Duda Salabert, Deputada Federal

5. Tarcísio Motta, Deputado Federal

6. Fernanda Melchionna, Deputada Federal

7. Pastor Henrique Vieira, Deputado Federal

8. Sâmia Bomfim, Deputada Federal

9. Luciene Cavalcante, Deputada Federal

10. Luiza Erundina, Deputada Federal

11. Erika Hilton, Deputada Federal

12. Livia Duarte, Deputada Estadual (PA)

13. Silvia Ferraro – Mandato Coletivo “Bancada Feminista do PSOL”, Vereadoras (São Paulo – SP)

14. Paula Nunes – Mandato Coletivo “Bancada Feminista do PSOL”, Deputadas Estaduais (SP)

15. Henrique Parra, Vereador (Jundiaí – SP)

16. Rosa Amorim, Deputada Estadual (PE)

17. Breno Garibalde, Vereador (Aracaju – SE)

18. Silvia Maria Morales – Mandato Coletivo “A Cidade é Sua”, Vereadora (Piracicaba – SP)

19. Cézare Pastorello, Vereador (Cáceres – MT)

20. Waldeir Reis, Vereador (Primavera – PA)

21. Nayla de Souza, Vereadora (Vinhedo – SP)

22. Max Maciel, Deputado Distrital (DF)

23. Guilherme Cortez, Deputado Estadual (SP)

24. Leandro Sartori, Vereador (Itapira – SP)

25. Danilo Borges, Vereador (Araçuaí – MG)

26. Luma Menezes, Vereadora (Alagoinhas – BA)

27. Leonel Camasão, Vereador (Florianópolis – SC)

28. André Fraga, Vereador (Salvador – BA)

29. Bruna Biondi – Mandato Coletivo “Mulheres por + Direitos”, Vereadora (São Caetano do Sul – SP)

30. Marquito, Deputado Estadual (SC)

31. Matheus Gomes, Deputado Estadual (RS)

32. Luciana Genro, Deputado Estadual (RS)

33. Iza Lourenço, Vereadora (Belo Horizonte – MG)

34. Amanda Paschoal, Vereadora (São Paulo – SP)

35. Renato Roseno, Deputado Estadual (CE)

36. Carlos Giannazi, Deputado Estadual (SP)

37. Flavio Serafini, Deputado Estadual (RJ)

38. Professor Tulio, Vereador (Niterói – RJ)

39. Eliere Paraguassy, Vereadora (Salvador – BA)

40. Adriana Jerônimo, Vereadora (Fortaleza – CE)

41. Luzineth Pataxó, Vereadora (Pau Brasil – BA)

42. Ana Paula Rocha, Vereadora (Vitória – ES)

Confira a carta na íntegra:

“Nós, abaixo assinados, representando milhares de brasileiros de diferentes regiões do país, nos unimos em uma só voz para expressar nossa profunda preocupação com a contínua busca de seu governo pela exploração de petróleo na Bacia da Foz do Rio Amazonas. Como parlamentares comprometidos com a abordagem dos desafios ambientais nacionais e globais, reconhecemos que a expansão da exploração de petróleo no bioma amazônico é incompatível com as demandas urgentes da crise climática e com a mudança global em direção a uma transição energética justa e equitativa.

Mais uma vez, a equipe de técnicos do Ibama emitiu uma avaliação negativa sobre os planos de exploração do Bloco 59. A foz do Amazonas é um ecossistema único e ecologicamente vital, que abriga uma rica biodiversidade marinha e desempenha um papel crucial nos fluxos ecológicos do rio Amazonas e de todo o bioma amazônico. Proteger esses ecossistemas é uma responsabilidade fundamental diante da escalada da crise climática.