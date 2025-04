O POVO News: Collor é preso em Maceió; fraude no INSS tem embate direita x esquerda; Bolsonaro piora

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 25, repercute a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em Maceió. De acordo com a defesa, a prisão ocorreu às 4 horas, quando ele já se deslocava para Brasília para cumprimento espontâneo de mandado. A prisão de Collor, que também é ex-senador, foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nessa quinta-feira, 24, após o ministro negar um recurso da defesa de Collor para rever a condenação a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um dos processos da Operação Lava Jato.

A edição traz, ainda, os desdobramentos sobre as fraudes investigadas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que resultou na demissão do então presidente da instituição, Alessandro Stefanutto, após apuração da Polícia Federal (PF) e da Controladoria Geral da União (CGU), que identificou um esquema de desconto ilegal em aposentadorias e pensões.

A apuração deixa sob suspeita 11 entidades sindicais, entre elas o Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi), que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O programa repercute também a piora do quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa quinta-feira, 24. Ele será submetido a novos exames de imagens, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star. De acordo com a equipe médica, Bolsonaro teve elevação na pressão arterial e piora nos exames hepáticos.

Bolsonaro recebeu uma intimação na quarta-feira, 23, enquanto está internado em leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após recebimento, iniciou o prazo de cinco dias para que Bolsonaro faça a prévia da defesa na ação penal em que ele é acusado de planejar um golpe de Estado.