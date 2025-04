Moraes rejeita recurso e determina prisão do ex-presidente Fernando Collor

Moraes rejeitou segundo recurso da defesa do ex-mandatário, que foi condenado por participação em esquema de corrução na BR Distribuidora, em um desdobramento da Operação Lava Jato. Conforme o ministro, os recursos apresentados tinham caráter "meramente protelatório".

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão imediata do ex-presidente Fernando Collor nesta quinta-feira, 24.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A pena de Collor é de oito anos e dez meses, em regime inicial fechado.

Uma sessão extraordinária do plenário virtual foi requerida por Moraes ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, para que os demais magistrados avaliem a decisão. Contudo, não há impacto no cumprimento imediato da pena.

A sessão está marcada para iniciar às 11 horas desta sexta-feira, 25, seguindo até às 23h59min.

Em 2023, a Suprema Corte condenou Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Apesar disso, a decisão permitiu que o ex-presidente não cumprisse a pena de imediato, o que garantiu que ele aguardasse o resultado dos recursos em liberdade.