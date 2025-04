Fortaleza recebe nesta sexta outro voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos

PARTE dos deportados permaneceu em Fortaleza. A maior parte seguiu para Confins / Crédito: JÚLIO CAESAR

O sexto voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos (EUA) chega a Fortaleza nesta sexta-feira, 25. A chegada do voo está prevista para às 8h no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Posteriormente, um grupo de repatriados será conduzido pela Força Aérea Brasileira (FAB) até o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), com previsão de chegada às 15h.

Esse é o sexto voo com repatriados que chegam ao território nacional depois da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas o quinto que pousa primeiro em Fortaleza. A capital cearense foi escolhida para evitar que os brasileiros percorram o território nacional algemados, além de encurtar a viagem. O Governo Federal, por meio de uma força-tarefa interministerial, realizará mais uma operação de recepção humanitária para brasileiros repatriados. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) integra a ação, que acolherá os previstos 84 cidadãos e cidadãs que retornam ao país em cumprimento à determinação do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A operação conta, ainda, com o suporte da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que disponibilizará passagens rodoviárias para o deslocamento interno dos repatriados entre os estados, viabilizando o retorno às cidades de origem. A ação é coordenada em parceria com os Ministérios da Saúde (MS), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), das Relações Exteriores (MRE), da Defesa (MD), e da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com apoio da Polícia Federal, Defensoria Pública da União, governos estaduais e das concessionárias aeroportuárias, Fraport Brasil (CE) e BH Airport (MG).