'Abominável', diz Lula sobre visto com gênero masculino para deputada Erika Hilton

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como "abominável" o episódio em que o visto americano da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) foi expedido com identificação de gênero masculino. O presidente esteve com a parlamentar em cerimônia no Palácio do Planalto para sanção de projetos de lei sobre direitos das mulheres, nesta quinta-feira, 24.

"Quem tem o direito de discutir o que essa mulher é o Brasil e é ela sobretudo, é a ciência, não é o decreto do Trump", disse Lula. O presidente acrescentou o episódio como um caso de "ingerência da embaixada americana no documento de uma deputada brasileira". Lula ainda cobrou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, divulgue um posicionamento oficial sobre o tema.