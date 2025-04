Segurança Pública: quem são os nomes que discutem no Ceará o "elefante da sala" dos governos?

Com a ascensão da guerra contra as organizações criminosas e a polarização das lideranças políticas, personalidades e abordagens surgem para debater a pauta da segurança pública

Quarenta anos depois do fim da ditadura militar no Brasil, o cenário de violência cearense adquiriu uma nova roupagem com a ascensão das organizações criminosas. No início de 2025, Roberto Sá, tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) e delegado da Polícia Federal aposentado, assumiu a SSPDS, no lugar de Samuel Elânio, ambos sob pressão com os números e diante das ações violentas das facções.

A reportagem publicada no O POVO Mais, "Segurança pública: o "elefante na sala" do Governo que dá força à oposição" traça um histórico da pauta da segurança ao longo dos anos e como as lideranças políticas vêm abordando o tema na medida em que os cenários mudam.