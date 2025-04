Alckmin diz que Lula é 'candidato natural' para 2026 e alega ser cedo para decidir sobre chapa

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o "candidato natural" à presidência em 2026 é o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva. Questionado se deve repetir a chapa com o petista no ano que vem, Alckmin disse que ainda é cedo para uma decisão, mas pontuou estar contente à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

E completou: "Em relação a chapa [com Lula em 2026], é cedo ainda, mas quero dizer que estou muito feliz fazendo o que estou fazendo. O presidente, além da vice-presidência, me deu oportunidade do MDIC, gosto de trabalhar e nosso país é fascinante."

Na entrevista, Alckmin disse não ver "preocupação" com uma possível reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Ele era o presidente da República, estava no exercício do cargo, gastou 3% do PIB para se reeleger e perdeu a eleição, imagina fora do governo", comentou o vice-presidente.