Padre Kelmon faz oração do lado de fora de hospital onde Bolsonaro está internado em Brasília

O religioso disse que não foi ao hospital para visitar o ex-presidente, mas para fazer uma oração com apoiadores que estão em vigília na porta do DF Star. Não há autorização para visitas a Bolsonaro, conforme boletim médico.

O ex-candidato à Presidência da República Padre Kelmon (PL-SP) esteve nesta segunda-feira, 21, em frente ao Hospital DF Star, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado, em Brasília. Ele disse que fará uma missa no local na quarta-feira, 23, pedindo pela saúde do ex-chefe do Executivo federal.

Em 2022, ele saiu da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil e passou a integrar a Igreja Ortodoxa Grega na América e Exterior.

Padre Kelmon afirmou que será candidato a deputado federal por São Paulo em 2026, a convite de Bolsonaro. "Ele me colocou na parede e disse 'você não pode ficar fora da política'. Eu não queria mais, queria ficar como padre, mas ele disse eu teria que ajudar", contou, segundo informações do jornal O Globo.

O ex-presidente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, desde que passou por uma cirurgia no intestino no último dia 13. O procedimento foi necessário por complicações decorrentes da facada que ele levou em 2018, durante a campanha eleitoral para as eleições presidenciais.

O boletim médico divulgado na segunda-feira, 21, aponta que ele retirou os drenos que tinha na região abdominal, mas que deve seguir internado, sem previsão de alta. O novo documento, desta terça-feira, 22, informa que o ex-presidente "mantém boa evolução clínica, já apresenta sinais efetivos de movimentação intestinal".