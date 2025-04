O POVO News: Vaticano divulga imagens do papa Francisco no caixão; tudo sobre o velório

Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa O POVO News realiza a 569ª edição na noite desta terça-feira, 22. A programação traz informações sobre a morte do Papa Francisco, que ocorreu na manhã desta segunda-feira, 21; detalha os próximos passos do velório e repercute novas imagens do pontífice em seu caixão.

Com 88 anos, Papa Francisco sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e falência cardíaca. Para aprofundar o assunto, o programa recebe o padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil.