Moraes critica proposta de anistia para golpistas do 8/1: 'Se fosse na sua casa, haveria?'

O ministro voltou a exibir vídeos do quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, como fez no julgamento do recebimento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e comparou a invasão dos prédios do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto a invasões de domicílio.

Ao votar nesta terça-feira, 22, para tornar réus os denunciados pela "gerência" do plano de golpe, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou o projeto de anistia para os golpistas do 8 de Janeiro de 2023.

Moraes pediu que as pessoas de "boa-fé" reflitam sobre a violência dos atos golpistas e questionou: "Se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria? Então por que no Brasil, na democracia, na tentativa de quebra do estado democrático de direito, tantas pessoas defendem isso?"

O deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, conseguiu 262 assinaturas de apoio ao requerimento de urgência para o projeto de anistia, cinco a mais do que o mínimo necessário. Cabe ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautar a tramitação prioritária do projeto.

Alexandre de Moraes é o relator do inquérito do golpe e das ações penais que venham a ser abertas a partir da investigação.

Alexandre de Moraes é o relator do inquérito do golpe e das ações penais que venham a ser abertas a partir da investigação. Foto: Foto: Antonio Augusto/STF