Sarney está com Covid aos 94 anos e terá que ficar em repouso por uma semana

O ex-presidente José Sarney foi diagnosticado com Covid nesta quarta-feira, 16, após fazer o teste da farmácia que confirmou a presença do vírus. Segundo assessores, Sarney já há alguns dias estava apresentando sintomas de um resfriado um pouco mais forte e se sentia cansado. Tinha tosse e coriza. Ele está em Brasília e se preparava para viajar a Minas Gerais, onde participaria, na segunda-feira, 21 de uma cerimônia para lembrar os 40 anos da morte do ex-presidente Tancredo Neves.

Diante da persistência dos sintomas, os enfermeiros que trabalham na casa, cuidando de D. Marly, esposa do ex-presidente, recomendaram que ele fizesse o teste. Ao receber o resultado positivo, o ex-presidente falou com o infectologista David Uip, que está em São Paulo e é um dos maiores especialistas do País, e com a cardiologista Nubia Welerson Vieira, de quem já é paciente.