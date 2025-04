Samuel Isidoro é eleito presidente da União dos Vereadores do Ceará

Samuel Isidoro é eleito presidente da UVC / Crédito: Divulgação Câmara Municipal de Quixeré

A nova diretoria executiva da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC) foi definida em assembleia na sede da entidade e elegeu o vereador de Quixeré, Samuel Isidoro (União Brasil), como presidente para o biênio 2025-2027. A chapa única “Amizade, Respeito e União - Presidente César Veras” foi eleita por aclamação na tarde da última quarta-feira, 16. A chapa é composta pelo presidente eleito Samuel Isidoro, além do vice-presidente Emanuel Vieira e da presidente do UVC Mulher, Carol do César — braço da União dos Vereadores do Ceará voltado à pauta feminina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A sessão de votação contou com mais de 300 vereadores de todo o Estado e com o apoio do atual presidente da UVC, Antônio Bastos Braga Filho, conhecido como Toim Abençoado. Vereador Samuel de Melo Rodrigues

Aos 40 anos, Samuel Isidoro cresceu em Fortaleza e atualmente mora no município de Quixeré, cidade natal de seu pai. É casado com Emanuela Duarte e tem dois filhos. Teve seu primeiro mandato como vereador do município de 2013 a 2016, o segundo mandato de 2017 a 2020 e o terceiro mandato de 2020 a 2024. Atualmente, é vereador eleito no pleito de 2024 como o mais votado do município. “Nosso compromisso é dar visibilidade aos vereadores e promover uma atuação mais integrada e representativa da UVC em cada município cearense. Iremos amadurecer os novos rumos e pensamentos, mas com muita humildade e pé no chão”, afirmou o presidente em entrevista à Rádio Uirapuru. O presidente também complementou que seu objetivo é aproximar as Câmaras dos projetos da UVC por meio de ações de capacitação, fortalecimento da classe, parcerias e eventos. Além de agradecer aos representantes do Legislativo municipal que compareceram à sessão de votos e apoiaram a chapa.