O POVO News: China convoca Conselho de Segurança da ONU contra Trump: veja reações + notícias

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 17, repercute a iniciativa da China em convocar uma reunião informal com o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). O encontro está previsto para o próximo 23 de abril.

A reunião será para realizar uma acusação contra os Estados Unidos de intimidação e de "lançar uma sombra sobre os esforços globais para a paz e o desenvolvimento" ao aplicar tarifas sobre importações de produtos chineses para os EUA.