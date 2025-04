Nova lei celebra a amizade entre animais de estimação e tutores no Ceará

Governador Elmano de Freitas sancionou lei que incluiu data comemorativa no calendário oficial do Estado

Foi sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT) a lei nº 19.229, que inclui no calendário oficial de eventos e datas comemorativos do Estado do Ceará o Dia Estadual para Celebrar a Amizade entre os Animais de Estimação e os seus Tutores, a ser comemorado anualmente no dia 27 de maio.

A lei existe a partir de proposição do deputado estadual Leonardo Pinheiro (Progressistas). A mensagem havia sido aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) no último dia 08/04, sendo aprovada em plenário no dia seguinte e agora sancionada pelo governador.