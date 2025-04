Entenda o embate entre Moraes e Espanha sobre as extradições de Eustáquio e búlgaro

A justiça espanhola negou a extradição de Oswaldo Eustáquio, sem seguida o ministro do STF determinou a suspensão de extradição de búlgaro preso no Brasil, mas que cometeu crime em terras europeias

O ministro pediu para a justiça espanhola extraditar Oswaldo Eustáquio, que possui dois mandados de prisão preventiva no Brasil por ameaça, corrupção de menores e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito pelos atos golpistas de 8 de janeiro, e está foragido na Espanha desde 2023. O pedido, porém, foi recusado. A Corte espanhola argumentou que a solicitação tem "conexão e motivação política".

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), protagoniza um embate com o governo da Espanha por conta de divergências em relação à extradição de um blogueiro bolsonarista e um homem búlgaro acusado de tráfico de drogas.

No dia seguinte, Alexandre de Moraes determinou a suspensão de um processo de extradição, pedido pelo país europeu, contra o búlgaro Vasil Gergiev Vasilev, que de acordo com investigações da Interpol, transportou 52 quilos de cocaína por Barcelona para entrega. Ele está preso no Brasil e foi enviado para prisão domiciliar.

Moraes x STF: embate sobre extradições

Em sua decisão, o ministro do STF destacou que a Espanha descumpriu o chamado “requisito da reciprocidade” no acordo de extradição. Além disso, ele ordenou que o embaixador espanhol esclareça informações, no prazo de cinco dias, sobre o respeito do tratado de reciprocidade entre os países.



“Em matéria extradicional, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da exigibilidade da reciprocidade pelo país requerente, sendo que, a ausência deste requisito obsta o próprio seguimento do pedido”, explicou Moraes.