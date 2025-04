Deputada Duda Salabert diz que teve gênero alterado para masculino em visto dos EUA

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) afirmou que, ao renovar seu visto para os Estados Unidos, foi identificada com o gênero masculino no documento. Segundo a parlamentar, a justificativa que recebeu para tal identificação é o fato de ser "de conhecimento público no Brasil" que ela se trata de uma pessoa trans. A também deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) informou que passou por situação semelhante.

"Essa situação é mais do que transfobia: é um desrespeito à soberania do Brasil e aos direitos humanos mais básicos", afirmou a deputada, em publicação no X (antigo Twitter). Duda Salabert disse que tentou renovar o visto porque foi convidada por uma organização internacional para um curso em parceria com a Universidade de Harvard, nos EUA, sobre desenvolvimento em primeira infância.