O POVO News: PL da Anistia: Hugo Motta reage à pressão e diz que decisão não é individual

PL da Anistia: Hugo Motta reage à pressão e diz que decisão não é individual / Crédito: O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 16, repercute a reação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), à pressão pelo trâmite do "PL da Anistia", um dia depois da oposição protocolar requerimento de urgência ao projeto que beneficia os condenados pelo 8 de Janeiro.

Hugo Motta afirmou nessa terça-feira, 15, que "democracia é discutir com o Colégio de Líderes as pautas que devem avançar".