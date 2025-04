O POVO News: China x EUA; Lira acena para Bolsonaro, PT e PSOL tentam livrar Glauber

China x EUA; Lira acena para Bolsonaro, PT e PSOL tentam livrar Glauber / Crédito: O POVO News

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 567ª edição na noite desta quarta-feira, 16. A programação repercute o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as reações da China. Nesta quarta, a China anunciou a nomeação de um novo chefe para as negociações comerciais e alertou que não temia "lutar" com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que defendeu o diálogo. "Se os Estados Unidos realmente querem resolver o assunto mediante o diálogo e a negociação, deveriam parar de exercer pressão extrema, parar de ameaçar e chantagear e falar com a China com base na igualdade, no respeito e no benefício mútuo", disse, nesta quarta, Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

Para comentar sobre o assunto, O POVO News recebe Jorge Ferreira dos Santos Filho, professor do curso de Administração daESPM. A programação também discute quais os projetos que estão em debate no Congresso Nacional para além do PL da Anistia. Mais de 1 mil requerimentos de urgência prontos para serem analisados estão em tramitação desde 2010. Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo:

O POVO News discute ainda articulação de parlamentares do PSOL e do PT que tentam fazer um acordo para evitar a cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).