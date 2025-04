Moraes concede prisão domiciliar para pastor preso por atos golpistas de 8/1

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta semana a conversão da prisão do pastor Jorge Luiz dos Santos em domiciliar. Jorge foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e está detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Em pedido de conversão de regime de pena apresentado no início do mês, a defesa de Jorge Luiz relata que ele tem apresentado hipertensão arterial grave e "está com Sopro nível 6, o que faz com que sua pressão não seja controlada por medicamentos".

A saúde dele é monitorada desde o ano passado. Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes determinou que ele fosse submetido a uma junta médica para manifestação sobre a eventual necessidade de cuidados de saúde continuados.

Laudo encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal aponta que o pastor não tinha queixas de adoecimento agudo, mas, em exame físico, "apresentou alterações do sistema cardiovascular com pressão arterial fora do limite e identificação de sopro sistólico em foco aórtico de grau seis", que pode ser auscultado mesmo sem o uso de estetoscópio.

Jorge Luiz dos Santos foi condenado pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União.